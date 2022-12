Einsatzkräfte aus Kleve Löschroboter hilft bei Brand von Schießanlage in Duisburg

Wie die Feuerwehr Kleve mitteilte, waren ihre Kollegen aus Duisburg bereits am Vorabend gegen 22.45 Uhr von der Besatzung eines Rettungswagens auf Brandrauch, der im Bereich des ehemaligen Love-Parade-Geländes unterhalb der A59 aus einer Öffnung im Boden austrat, aufmerksam gemacht worden. Vor Ort fand man einen Brand in einem etwa 170 Meter langen unterirdischen Schießstand vor. Wegen starker Verrauchung und Einsturzgefahr war es für die Einsatzkräfte aber schwierig, zum Löschen des Feuers in das Gebäude vorzudringen. Nachdem der Einsatz bereits die ganze Nacht in Anspruch genommen hatte, war eine Alternative gefragt. Es kam die Idee auf, mit einem Löschroboter vorzugehen. Und da kam die Feuerwehr Kleve ins Spiel.