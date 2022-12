Fußball-Oberliga Tim Haal unersetzlich für den 1. FC Kleve

Allerdings ist Tim Haal eigentlich gelernter Sechser. In den vergangenen Jahren machte er sich als Balleroberer in der Oberliga Niederrhein einen Namen, vor allem in der Luft ist der Rechtsfuß eine Bank. Mit der neuen Position, die er in den Vorjahren höchstens mal aushilfsweise ausfüllte, kann sich Haal aber anfreunden. „Es macht richtig Spaß, neben Nedzad Dragovic zu spielen. Wir verstehen uns blind. Der eine weiß ganz genau, was der andere tut. Das dürfte man auch merken“, so der 33-Jährige.