Ministerin Gorißen über Geflügelpest : „Das nachgewiesene Virus ist äußerst aggressiv“

Kreis Kleve In Rees mussten nach einem amtlich festgestellten Vogelgrippe-Verdacht 20.000 Puten getötet werden. Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen warnt Geflügelhalter eindringlich vor der Epidemie.

Geflügelhalter erleben derzeit eine der stärksten Epidemien der Vogelgrippe überhaupt. In einem Putenmastbestand in Rees wurde der Verdacht des Ausbruchs der Geflügelpest nach Meldung durch den bestandsbetreuenden Hoftierarzt amtlich festgestellt. Der Putenbestand mit rund 20.000 Tieren musste unter Beachtung tierschutzrechtlicher Vorgaben getötet werden. In Abstimmung mit dem NRW-Landwirtschaftsministerium koordiniert das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz landesweit die Seuchenbekämpfungsmaßnahmen. „Das nachgewiesene Virus ist äußerst aggressiv und mit großem Leid für die betroffenen Tiere verbunden“, sagt Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerin Silke Gorißen. „Die Geflügelhalter in Nordrhein-Westfalen müssen weiterhin wachsam sein. Nur konsequent eingehaltene Biosicherheitsmaßnahmen können Hausgeflügelbestände effektiv vor einer Eintragung des Erregers schützen.“