Gegenkandidat im Wahlkampf Landrat Gerwers soll von Stefan Welberts vereidigt werden

Der Wahlkampf ist beendet, endlich gibt es Klarheit im Kreis Kleve: Christoph Gerwers (CDU) wird neuer Landrat. Schon in dieser Woche beginnt für ihn die Arbeit im Kreishaus. Wie es der 59-Jährige am Wahlabend selbst sagte: „Es gibt viel zu tun.“ Noch am Montag leitete Gerwers die letzte Ratssitzung in Rees. Am Mittwoch stellt der Kreiswahlausschuss das Ergebnis offiziell fest, am Donnerstag kommt Gerwers morgens ins Kreishaus, um die Wahl anzunehmen. Dann gibt es sofort die ersten Termine. Er lernt das Team kennen, bereitet die Kreistagssitzung vor, die am gleichen Tag um 16 Uhr in der Klever Stadthalle beginnt.