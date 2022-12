Kleve Ganztag für die Grundschule An den Linden in Kleve

(mgr) Kinder sollen im rhythmisierten Ganztag einen Wechsel von Unterricht, individueller Förderung, angeleiteter Lernzeiten und kreativer und bewegungsorientierter Freizeitgestaltung erleben, was eine bessere Konzentration beim Lernen erlebe und Kreativität und Bewegung im Freizeitbereich fördern soll. Diese vom Institut für Sozialplanung und organisationsentwicklung (Inso) herausgestellten Grundlagen des rhythmisierten Ganztags sind nicht nur graue Theorie: Das Projekt, das an der Grundschule An den Linden 2918/19 für zunächst vier Klassen eingeführt wurde, soll jetzt verstetigt werden. Denn aus der Inso-Untersuchung sei ein deutlicher Erfolg des rhythmisierten Ganztages abzulesen, erklärt Kleves Bürgermeister in der Vorlage zum Rhythmisierten Ganztag. Der Vorteil wirke sich nicht nur auf die Leistungen der Kinder an der Grundschule An den Linden aus, sondern zeige sich später auch an den weiterführenden Schulen, so Gebing.