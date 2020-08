Lokale Wirtschaft : Lack-Unternehmen expandiert in Kalkar

Lack-Unternehmen expandiert in Kalkar

Am Bruchweg in Kehrum entsteht ein neues Fertigungsgebäude der Firma SWT Oberflächentechnik. Beim Spatenstich half auch die Bürgermeisterin mit. Foto: Markus van Offern (mvo)

KALKAR SWT Oberflächentechnik baut auf 8000 Quadratmetern neu. Wichtiger Kunde ist Siemens Mobility.

(RP) Teile für Hochgeschwindigkeitszüge in vielen Ländern werden in Kalkar bearbeitet. Die SWT Oberflächentechnik GmbH expandiert im Gewerbepark Kehrum, dieser Tage war Spatenstich zur neuen Fertigungshalle des Unternehmens.

Bereinigt um den Rückgang durch die Corona-Pandemie steigen die Fahrgastzahlen im regionalen und internationalen Bahnverkehr seit Jahren kontinuierlich, sagt SWT-Geschäftsführer Rupert Schröer. Ein Trend, von dem das Kalkarer Unternehmen spürbar profitiert. Seit 1999 werden in den Hallen im Gewerbepark insbesondere Sandstrahl-, Lackier- und Pulverbeschichtungsarbeiten durchgeführt. „Wir gehören zu den wenigen Unternehmen, die von der Siemens Mobility GmbH die Zulassung für die Lackierung von Anbauteilen für Hochgeschwindigkeitszüge erhalten haben“, erläutert SWT-Geschäftsführer Rupert Schröer.

Viele Bauteile vom Außenbereich bis zum Innenbereich der Hightech-Züge werden in den Fertigungshallen farbig gestaltet. Egal ob Hochgeschwindigkeitszug der russischen Eisenbahngesellschaft, der türkischen Staatsbahn TCDD, ob ICE der Deutschen Bahn AG oder der Rhein-Ruhr Express zwischen Wesel und Koblenz: Immer ist Technik „Made in Kalkar“ mit an Bord.