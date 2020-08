Lokale Tradition : Mehr – der Name ist Programm

Kranenburg-Mehr Der beschauliche Kranenburger Ortsteil Mehr feiert 2021 sein 1300-jähriges Bestehen. Der neue Verein „Mehr Miteinander“ möchte einen Jubiläumspfad im Ortskern erschaffen, der das Ereignis lebendig erhalten soll.

Ein herrliches Kleinod der Architektur: Im ehemaligen Bauerngehöft „Dassendonkhof“ der Familie van Heukelum, die dort in siebter Generation lebt, fand jetzt de Vorstellung des neu gegründeten Vereins „Mehr Miteinander“ statt. Am 8. Juli 2020 war die Eintragung ins Vereinsregister des Amtsgerichts Kleve. Der Name bedeutet einerseits Miteinander, andererseits auch das Konzept, denn das Ziel ist, die Bürger in gemeinsamen Aktivitäten, auch über Vereinsgrenzen hinweg, näher zusammen zu bringen. Das soll nach Fertigstellung des Jubiläumspfades fortgesetzt werden.

In der Urkunde wird Mehr lateinisch „Meri“ genannt. Es ist eine Schenkungsurkunde, das Testament des mächtigen Grafen Ebroin. Das Original gilt als verschollen. Im Rahmen der Schenkung vermachte der Graf umfangreiche Ländereien und Dienstleistungen an den Bischof Willibrord in Rindern und an das Dorf Mehr. Quer durch den Ortskern soll ein Jubiläumsweg entstehen. Er soll auch in Zukunft an das Jubiläum erinnern. „Dieser Pfad wird eine große Herausforderung für den Verein“, erklärt der Vorsitzende Friedhelm Kahm. Der Pfad hat drei Stationen: Um die Dorfeiche an der Ecke Wibbeltstraße/Stüvenest soll mit Hilfe des Dorfschreiners eine kommunikative S-förmig geschwungene Bank entstehen. Das Trafohäuschen im Stüvenest soll zu einer Informationsstätte zur Dokumentation und Pflege der Geschichte des Dorfes werden. Als dritte Station wird im Stüvenest als Erinnerung an die erste urkundliche Erwähnung des Dorfes ein St.-Willibrord-Bildstock errichtet.