Fußball : Alemannia Pfalzdorf möchte es diesmal besser machen

Coach Markus Hierling (im Bild) nimmt sich und seinen Trainerkollegen Peter Franke mit in die Verantwortung, dass es in der Rückrunde der vergangenen Saison nicht so rund lief. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Goch Die Mannschaft hat die für sie enttäuschende Saison 2019/20 in der Kreisliga A mittlerweile aufgearbeitet. Der Kader wurde nun verkleinert.

In der vergangenen Spielzeit blieb Alemannia Pfalzdorf in der Fußball-Kreisliga A hinter den eigenen Erwartungen zurück. Das neue Trainer-Duo Markus Hierling/Peter Franke wollte mit der Mannschaft, die in der Spielzeit 2019/2020 nur wegen des um drei Treffer schlechteren Torverhältnisses den Aufstieg verpasst hatte, erneut einen Spitzenplatz belegen. Doch es lief lange nicht rund für das Team. Am Ende sprang nur Rang sieben heraus.