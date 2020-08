Gemeinderat Bedburg-Hau tagte : Protest gegen Supermarkt-Pläne in Schneppenbaum

Das Gelände der ehemaligen St.-Markus-Hauptschule soll überplant werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Bedburg-Hau 40 Bürger haben sich auf eine Unterschriftenliste eingetragen. Sie wenden sich gegen die Ansiedlung von weiteren Großmärkten im Gemeindezentrum.

In Bedburg-Hau regt sich Widerstand gegen die Empfehlung von Stadtplanern, im Gemeindezentrum in Schneppenbaum weitere Supermärkte anzusiedeln. Stephan Billen (CDU) übergab in der Ratssitzung am Donnerstagabend Bürgermeister Peter Driessen eine Unterschriftenliste, auf der sich 40 Bürger eingetragen haben und sich so gegen die Ansiedlung von weiteren Großmärkten wenden. Billens Fraktionschefin und Landratskandidatin Silke Gorißen ist in dieser Sache gänzlich anderer Meinung.

Die Einzelheiten: Am 25. Juni hat der Gemeinderat die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts zur Kenntnis genommen. Die Offenlage des Konzepts geht noch bis zum 9. September. Im Konzept ist von einem „zentralen Versorgungsbereich mit gesamt-gemeindlichen Versorgungsfunktionen“ die Rede, der in Schneppenbaum rund ums Rathaus entstehen soll. Unter anderem wird die Ansiedlung eines weiteren Lebensmittelmarkts als Ziel genannt. Damit ist Stephan Billen, der Initiator der Unterschriftenliste, nicht einverstanden. „Das bedeutet nichts anderes als ein Einkaufszentrum. Wir brauchen aber keinen weiteren Lebensmittelmarkt im Ortskern. Wir brauchen keine Doppelung des bisherigen Gemeindezentrums“, schreibt er in einem Offenen Brief.

Billen betont, dass er sich lieber „Leben“ im Gemeindezentrum wünschen würde, mit Treffpunkten und Gelegenheiten zum Austausch und zum Feiern. „Großflächige Märkte führen hingegen dazu, dass dort abends und an Sonntagen und Feiertagen ,tote Hose’, Vandalismus und Randale sind“, schreibt Billen. Er sieht durch den Anliefer-Verkehr die Nachtruhe der Anwohner gefährdet. Auch kritisiert Billen die Pläne, die alte St.-Markus-Hauptschule abzureißen. „Dies würde Vermögen der Gemeinde in Millionenhöhe vernichten“, so der CDU-Politiker. Billens Fazit lautet: „Nach dem vorliegenden Konzept geht es vor allem um Kommerz. Schneppenbaum ist dabei ebenso wenig im Blick wie die Symbolkraft dieses Zentrums für Bedburg-Hau.“