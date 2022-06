Im Einsatz für Ratingen : DKV-Mobility für die Gemeinschaft im Einsatz

Mitarbeiter der DKV-Mobilty unterstützen im Monat Juni eine ganze Reihe von Community-Projekten in Ratingen. Foto: DKV

Ratingen Die DKV-Mobility unterstützt im Monat Juni eine ganze Reihe von Community Projekten, mit seinen Mitarbeitern im gesamten Stadtgebiet. Hier geht es neben der Inklusion auch um Themen, wie Grüne Mobilität, Chancengleichheit in der Bildung oder Schulprojekte im Kontext der Nachhaltigkeit.

Unter dem Slogan „Unsere Team für Berlin“ haben sich Sport und Wirtschaft zu einem besonderen Event zusammengetan. Ende Juni finden in Berlin die nationalen Sommerspiele der Special Olympics in Berlin statt, an denen viele Sportler mit und ohne Behinderung gemeinsam teilnehmen werden. Entscheidend ist hier das Wort „Gemeinsam“, dass sich auch in dem Motto der Spiele „Gemeinsam stark“ wiederfindet. Der gemeinsame Sport von Menschen mit und ohne Behinderung baut Barrieren ab und schafft genau die Normalität, die eine Gesellschaft formt und lebenswert macht.

Aus dem Kreis Mettmann treten zwei Mannschaften in Berlin in der Disziplin Fußball an. Das Team aus Ratingen von der BSG und das Team der Lebenshilfe in Kooperation mit der SSVg Velbert. Grund genug also, hier noch einmal beide Teams zusammenzubringen und gebührend zu verabschieden.

„Gesellschaft zeichnet sich durch Vielfalt aus und die Inklusion fördert genaue diese Akzeptanz von Vielfalt. Als der DKV Mobility mit der Idee um die Ecke kam hier ein Fußballevent ins Leben zu rufen, waren wir als größter Ratinger Fußballverein natürlich sofort dabei.“ so Michael Schneider, 2. Vorsitzender von Ratingen 04/19 und Vorsitzender vom Stadtsportbund.