Stadtentwicklung : Parteizentrale mit 20 Wohnungen

Kleve Drei Millionen Euro kostet das neue Haus der SPD in Kleve. Das bietet nicht nur Büroräume für die Sozialdemokraten, sondern auch günstige Wohnungen und einen Versammlungsraum für diverse Gruppen, die ihn benötigen.

Knapp drei Millionen Euro hat die SPD in den Bau investiert, der fristgerecht und im Kostenrahmen jetzt fertig wurde. Nur ein Teil fehlt noch: die große rote Tür, die den Versammlungsraum abschließt. Aber Killewald räumt ein: „Ich habe halt etwas gebraucht, um mich mit der roten Tür durchzusetzen“, sagt er grinsend. Die rote Tür werde bald angeliefert, so wie es hoffenlich bald auch einen vernünftigen Internetanschluss geben wird, dann kann die neue Zentrale der alten Partei ihren Dienst endlich aufnehmen.

Geplant hat den Bau die Klever Architektin Nicole Koenen, die das Gebäude scheinbar spitz übers Eck setzte, so dass es richtig dynamisch wirkt. Klar, dass es in dem Bau nicht nur eine rote Türe gibt und dass nicht nur der Schriftzug „SPD Kreis Kleve“ rot über dem Versammungsraum prangt: Rot sind auch Teile der Fassade.

Kommunalwahl 2020 in Grevenbroich

Kommunalwahl 2020 in Grevenbroich : Stadt und Kreis verzichten auf öffentliche Wahlpräsentation

Übergangswohnheim in Glehn

Übergangswohnheim in Glehn : Nachhaltiger Bau für Flüchtlinge geplant

SPD will bezahlbares Wohnen und bessere Schulen

Programm für Grefrath : SPD will bezahlbares Wohnen und bessere Schulen

Der Neubau ersetzt das alte Hölzel-Haus, ein Gründerzeitbau, den der Klever Bundestagsabgeordnete Helmut Esters 1986 über die Treuhandgesellschaft für die SPD sicherte. Seitdem war da die SPD-Kreisparteizentrale. Zunächst eher im Hinterhof gelegen, entwickelte sich das Ganze zur 1-A-Lage: Die Bahn in die Niederlande, die vorne am Haus entlang fuhr, wurde eingestellt. Die Rampenbrücke, die unmittelbar hinter dem Haus entlang führte, wurde abgerissen. Jetzt haben die Bewohner sogar, wie Ex-Ministerin Barbara Hendricks betonte, freien Blick auf die Burg. 1-A-Lage eben.

An das alte Haus, das abgerissen wurde, erinnert nur noch das schmiedeeiserne Gitter, das früher die Einfachverglasung (so Killewald) des Kellerfensters sicherte. Es grüßt aus alten Zeiten. Die Idee, das alte Haus abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, hatte Christian Nitsch bereist vor Jahren. Er konnte sich aber erst 2017 durchsetzen. 2018 wurden die Mittel beantragt, 2019 der Bau gestartet. Jetzt erfolgte der Einzug nach einer leichten Verzögerung wegen der Corona-Pandemie. Killewald freute sich außerordentlich, auch weil die SPD damit bewiesen habe: „Wir können nicht nur theoretisch reden, wir können das auch umsetzen. Das ist ein schöner Tag für uns“, so der SPD Kreisvorsitzende.