Tischtennis : Aufsteiger WRW Kleve II gelingt ein Start nach Maß

Kreis Kleve Die Mannschaft gewinnt in der Damen-Regionalliga mit 8:4 beim TTC Fritzdorf und sammelt dabei viel Selbstvertrauen für den Kampf um den Klassenerhalt. Auch NRW-Ligist TTV Rees-Groin siegt zum Auftakt.

Aufsteiger WRW Kleve II hat in der Tischtennis-Regionalliga der Damen einen Auftakt nach Maß geschafft. Die Mannschaft feierte am Sonntag einen souveränen 8:4-Sieg beim TTC GW Fritzdorf und machte damit den ersten Schritt zum Klassenerhalt in der vierthöchsten Liga. „Dieser Erfolg kommt total überraschend für uns. Wir hatten uns bestenfalls ein Unentschieden erhofft“, sagte Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen.