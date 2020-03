Corona-Absagen : Festival Courage fällt aus und Hochschule im Notbetrieb

Kreis Kleve Bedingt durch die Ausbreitung des Coronavirus werden immer mehr Veranstaltungen im Kreis Kleve abgesagt.

Was ist für die Menschen schlimmer: Dass Rathäuser nicht zu betreten sind oder dass Courage, wie die Kreisverwaltung mitteilte, ausfällt? Dass es keine politischen Sitzungen gibt oder der Start in die Freizeitpark-Saison verschoben werden muss? An allen Fronten bröckelt als Folge der Ausbreitung des Coronavirus das, was wir sonst für normal halten. Wer Anliegen an seine Stadtverwaltung hat, muss sich jetzt mit Telefonieren oder dem Schreiben von E-Mails begnügen, die Rathäuser haben aus Gründen der Sicherheit ihre Dienststellen geschlossen. Drinnen wird weitergearbeitet, ebenso wie beim Kreis, dessen Kreistagssitzung ebenso ausfällt wie Rats- und Ausschuss-Sitzungen in den Kommunen. Die Stadtwerke verfahren ebenso, bitten ihre Kunden um Verständnis und verweisen auf die ungefährlichen Kommunikationsformen.