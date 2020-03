Corona-Krise : Arbeitsagenturen im Kreis sind weiter für die Kunden da

Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ab Mittwoch, 18. März, ohne Rechtsfolgen, so die Agentur für Arbeit. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Kreis Kleve Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in den Dienststellen bleibt für Bargeldauszahlungen im Notfall bestehen. Alle anderen Anliegen werden ab Mittwoch, 18. März, telefonisch oder per E-Mail geklärt.

Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentriert sich die Agentur für Arbeit auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen. „Dafür schaffen wir die Voraussetzungen, dass diese Fragen und Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt geklärt werden können. So wollen wir einen Beitrag zum Gesundheitsschutz und zum Eindämmen der Pandemie leisten und gleichzeitig die Zahlung von Geldleistungen in dieser schwierigen Lage sicherstellen“, so die Arbeitsagentur.

Die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt in den Dienststellen bleibt für Bargeldauszahlungen im Notfall bestehen. Alle anderen Anliegen werden ab Mittwoch, 18. März, telefonisch oder per E-Mail geklärt. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. „Sie müssen diese Termine nicht absagen, Sie müssen diesbezüglich auch nicht anrufen. Sie können Anträge formlos per Mail oder über unsere eServices (www.arbeitsagentur.de/eServices oder www.jobcenter.digital) stellen oder in den Hausbriefkasten einwerfen. Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie nicht persönlich vorsprechen. Bitte kommen Sie wirklich nur im Notfall in die Dienststellen“, so die Agentur.

Die persönliche Vorsprache bei Arbeitslosmeldung in den Arbeitsagenturen entfällt vorläufig. Kunden können die Meldung telefonisch unter 0800 45555 00 (gebührenfrei) vornehmen. Außerdem finden sie Anträge auf Arbeitslosengeld I online unter www.arbeitsagentur.de/eservices.

Neben den bekannten Telefonnummern ist die Agentur für Arbeit Wesel ab sofort über die zusätzliche Nummer 0281 9620-141 erreichbar. Wenn jetzt Termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht möglich ist, entstünden für die Kundinnen und Kunden keine finanziellen Nachteile, so die Agentur. „Wir agieren so gut es geht in diesen schwierigen Zeiten unbürokratisch und flexibel, so dass die Versorgung aller Menschen, die auf die Geldleistungen von Jobcenter oder Arbeitsagentur angewiesen sind, sichergestellt ist.“ Dies gelte auch für die Auszahlung von Kindergeld und Kinderzuschlag. Unsere Arbeitsfähigkeit ist sichergestellt. „Die sichere Auszahlung von Geldleistungen hat für uns oberste Priorität.“

