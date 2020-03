Kreis Kleve : Jetzt 70 bestätigte Corona-Fälle im Kreis

Kreis Kleve Die Zahl der Corona-Fälle steigt rasant. 150 Menschen sind in Quarantäne.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen ist (Stand 17. März, 16 Uhr) auf 70 angestiegen, das teilte die Kreisverwaltung mit. Davon sind eine Person in Bedburg-Hau, elf in Geldern, eine in Goch, zwölf in Issum, sieben in Kalkar, zwölf in Kerken, sieben in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, zwei in Kleve, sechs in Straelen und zwei in Wachtendonk und zwei in Weeze. In den verbleibenden sieben Fällen wird der Wohnort der Personen derzeit ermittelt. Derzeit befinden sich mehr als 150 Personen in vom Gesundheitsamt angeordneter häuslicher Quarantäne. Wer darüber hinaus als Reiserückkehrer in freiwilliger Quarantäne ist, ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt.