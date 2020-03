Spenden gesucht : Joelles Herzenswunsch: Ein Assistenzhund

Die 27-jährige Joelle Herzberg ist auf den Rollstuhl angewiesen. Damit sie den Alltag bewältigen kann, braucht sie einen vierbeinigen Helfer. Der Arzt Wolfram Althoff und der Rotary Club Kleve helfen ihr, doch weitere Spender sind nötig.

Joelle Herzberg ist ein lebensfroher Mensch. Das merkt man schnell, wenn man mit ihr spricht. Und das ist in ihrem Fall wirklich nicht selbstverständlich. Herzberg konnte noch nie laufen, noch nie auf eigenen Beinen stehen. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen. Die 27-Jährige hat seit frühester Kindheit ein Loch in der Wirbelsäule, das ihre Beine lähmt. Außerdem hat sie einen Wasserkopf und ist Epileptikerin. Doch davon lässt sie sich Herberg nicht unterkriegen. Sie geht ihrer Arbeit bei der Lebenshilfe Unterer Niederrhein in Rees nach. Und sie versucht, ihren Alltag so gut es geht selbst zu meistern. Doch das ist nicht einfach, wenn man auf den Rollstuhl angewiesen ist. Deshalb hat sie einen sehnlichen Wunsch: Einen Assistenzhund, der sie unterstützt, der ihr hilft, zurechtzukommen. Das ist ihr großer Traum.