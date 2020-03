Tennis : TC Rot-Weiß Goch will sich verkleinern

Goch Der Verein hat schon zwei seiner elf Plätze stillgelegt, weil die Anlage zu groß für ihn geworden ist. Ein Umzug ist ein Thema. In der kommenden Medensaison schlagen bei den Erwachsenen sechs Teams für den TC Rot-Weiß auf.

Der TC Rot-Weiß Goch stellt sich in Zeiten sinkender Mitgliederzahlen im Tennis neu auf. Die Anlage mit elf Plätzen ist für den Verein mittlerweile viel zu groß geworden und auch nicht mehr zu finanzieren. Deshalb wurden zwei Felder erst einmal stillgelegt. Das soll aber nur der Anfang sein. Der Verein möchte die Anzahl der Plätze auf sechs reduzieren. Gemeinsam mit der Stadt Goch wird außerdem überlegt, die Anlage aufzugeben und an anderer Stelle eine neue Sportstätte für die Tennisspieler zu errichten. Das war jetzt auch ein Thema bei der Jahreshauptversammlung.

„Das ist in heutigen Zeiten für einen Tennis-Club immer noch eine gute Zahl. Trotzdem können wir uns eine so große Anlage nicht mehr leisten und sie auch nicht mehr unterhalten“, sagt Gerd Thyssen, Vorsitzender des Vereins, der finanziell auf gesunden Füßen steht. Das Geschäftsjahr 2019 wurde zwar mit einem geringen Minus abgeschlossen. Thyssen: „Aber wir haben immer noch Rücklagen.“

Der TC Rot-Weiß Goch wird in der kommenden Freiluft-Saison, die wegen des Coronavirus nicht wie geplant am letzten April-Wochenende starten kann, bei den Erwachsenen sechs Mannschaften ins Rennen schicken. Sportliches Aushängeschild sind die Damen 60, die in der Ersten Verbandsliga aufschlagen. Das Team spielte in der vergangenen Saison noch bei den Damen 55 in der Niederrheinliga, wo der Klassenerhalt verfehlt wurde.