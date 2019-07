Hochschule Rhein-Waal : HSRW: Drei neue Vizepräsidenten

Kleve Tatjana Zimenkowa, Jörg Petri und Peter Kisters sind die drei neuen Vizepräsidenten der Hochschule

Zuvor hatte Staatssekretärin Annette Storsberg den zehn Mitgliedern des Hochschulrats ihre Urkunden überreicht, mit denen sie für die neue, fünfjährige Amtszeit bestellt wurden. In der konstituierenden Sitzung des Hochschulrats wünschte die Staatssekretärin den wiedergewählten und den neuen Mitgliedern des Hochschulrats für ihre zukünftige Arbeit viel Erfolg und gutes Gelingen. Als Vorsitzender des neuen Hochschulrates wurde Aloys Krieg bestätigt, sein Stellvertreter ist Prof. Robert Renner von der Hochschule Rhein-Waal. Dem Hochschulrat gehören künftig als externe Mitglieder an: Michael Deilmann, Entwicklungsleiter Sensorik, Krohne Messtechnik GmbH, Brigitte Jansen, Vorstand, wir4-Wirtschaftsförderung Moers, Milena Karabaic, Dezernentin für Kultur und Landschaftliche Kulturpflege, Landschaftsverband Rheinland; Martin Kessler, Leitender Redakteur Politik, Rheinische Post; Professor Aloys Prorektor für Lehre, RWTH Aachen; Professor Stefan Leupertz, Leupertz Baukonfliktmanagement, Honorarprofessor an der TU Dortmund und Richter am Bundesgerichtshof a.D.