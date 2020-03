Jugendfußball in Corona-Zeiten : Online-Nachhilfe für die Jugend des 1. FC Kleve

Thore Seifert (links), C-Junioren-Torhüter des 1. FC Kleve, erhält per Skype Nachhilfe in Mathematik – daneben Guido Seifert vom Institut „Notenkönig“ und Detlev Remmers, Jugendleiter des 1. FC Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Die Verantwortlichen des 1. FC Kleve erinnern sich an Regionalliga-Zeiten zurück: Nachwuchskicker sollen mittels des Nachhilfeinstituts "Notenkönig" auch schulisch auf Kurs gehalten werden. Aktuell wird per Video-Chat unterrichtet.

Von Maarten Oversteegen

In den vergangenen Jahren wurde Detlev Remmers stets mit dem gleichen Problem konfrontiert. Der Jugendleiter des 1. FC Kleve beobachtete, dass immer dann, wenn für die Nachwuchs-Mannschaften des Vereins die wichtigen Qualifikationsspiele zur Niederrheinliga anstanden, in der Schule das Tempo angezogen wurde. „Für uns sind natürlich die Leistungen auf dem Platz wichtig. Doch wir haben auch eine Verantwortung, dass es für die Kinder in der Schule rund läuft“, sagt Remmers. Zwischen Prüfungen, Klausuren und Klassenarbeiten habe der Fokus der Jugendlichen jedoch nicht immer auf dem Fußball gelegen.

Nun hat Remmers allerdings einen Plan, wie das Problem der Vergangenheit angehören kann. Die Lösung heißt „Notenkönig“, die Problemlöser Guido Seifert und Iris Böhmer. Sie haben im Januar an der Klever Tiergartenstraße ein Nachhilfeinstitut gegründet. Seifert selbst hat einen, wenn auch etwas ergrauten, Hintergrund im Fußball. „Ich habe als A-Jugendlicher für den FSV Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt zwei Mal gegen David Wagner, den heutigen Trainer von Schalke 04, gespielt – und beide Male 0:1 verloren. Er hat aber kein Tor geschossen“, sagt Seifert, der hauptberuflich als Finanzexperte aktiv ist.

Info Die Philosophie des 1. FC Kleve Verein Der 1. FC Kleve hat in seine Vereinsphilosophie aufgenommen, dass der Anspruch der Jugendarbeit langfristiges Denken und Handeln sei. Dazu gehören auch schulische Leistungen, sagt Detlev Remmers. Kurzfristige Ziele, Titel oder Ergebnisse sollen hinter diesen Anspruch zurücktreten. Mannschaften Der 1. FC Kleve hat für die derzeit unterbrochene Saison 13 Nachwuchs-Teams gemeldet.

In Kleve erkannte der Familienvater eine Lücke auf dem Markt der Nachhilfe und gründete mit Iris Böhmer, einer Expertin für Ergänzungsunterricht, sein Unternehmen „Notenkönig“. Ihre Philosophie: Lernen im vertrauen Rahmen und mit zugänglichen Lehrern.

Detlev Remmers wurde schnell hellhörig. Er war auf der Suche nach einem flexiblen Angebot für seine Schützlinge. Ein solches bietet Seifert, beim „Notenkönig“ können Schüler monatlich kündigen. Zudem seien Seifert und Böhmer mit ihren vier Lehrern bereit, sich mit ihren Nachhilfeangeboten an den Trainingszeiten des FC-Nachwuchses zu orientieren. Völlig neu ist die Idee der Nachhilfe für die Bresserberg-Kicker übrigens nicht. Zu Regionalliga-Zeiten, zwischen 2006 und 2008, schwangen sich die Rot-Blauen zu der Ambition auf, ein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) aufzubauen.

Dazu gehört auch ein entsprechendes Lern-Angebot. So begleitete eine Nachhilfelehrerin die Talente von einst bei den Hausaufgaben oder beim Pauken. Das Projekt NLZ war mit der Insolvenz Geschichte, doch an das Konzept erinnerte sich Remmers noch. Wenn sich künftig herausstellt, dass ein Kind des 1. FC Kleve mit Problemen in der Schule zu kämpfen hat, will Remmers auf das Nachhilfe-Angebot hinweisen.

In der Folge soll es zu einem Gespräch mit Seifert und Böhmer kommen, um die schulischen Schwächen zu analysieren. Dann entwerfe man einen Plan, wie man den Kindern parallel zum Fußball-Training helfen könne. „Ich bin mir sicher, dass unsere Kinder und Jugendlichen hier gut aufgehoben sind – die ersten haben schon Interesse gezeigt“, sagt Remmers.

Eigentlich absolvieren Kinder an der Tiergartenstraße Präsenzunterricht mit den Dozenten. In Corona-Zeiten fällt dieser allerdings aus. So hat sich Seifert eine Alternative ausgedacht: Seit Montag kommt der Nachhilfelehrer per Video und Lautsprecher nach Hause. „Auf diesem Wege kann man eigentlich völlig gewöhnlichen Unterricht anbieten“, sagt Joshua Steinmann.