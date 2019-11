In Kevelaer sichergestellt : Hells Angels wollen nach Razzia ihre Harleys zurück

WINNEKENDONK/DÜSSELDORF Rocker klagen vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf. Eine Maschine war vor zwei Jahren auch in Winnekendonk sichergestellt worden.

Bei der Großrazzia in 16 NRW-Städten – unter anderem in Goch, Erkrath, Wülfrath, Ratingen und Heiligenhaus – waren nicht nur Motorräder, sondern auch Kutten und Bargeld sichergestellt worden. In Kevelaer schlug die Polizei damals gleich zweimal zeitgleich zu. Einmal in der Innenstadt an der Lindenstraße, außerdem im Ort Winnekendonk an der Eichendorffstraße. In Winnekendonk stellte die Polizei eine hochwertige Harley Davidson sicher.