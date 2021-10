Polizeieinsatz in Nettetal : Geldfund löst Großrazzia aus

Mit einem Unfall auf der A61 bei Kaldenkirchen, bei dem eine große Geldmenge entdeckt wurde, fingen die Ermittlungen an. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nettetal Mit einer Großrazzia in 25 Städten in NRW ging die Polizei gegen Organisiertes Verbrechen vor. Dabei geht es um Millionenbeträge, die an den Banken vorbei in Kiosken und Geschäften ins Ausland verschoben werden. Ein Geldfund in Nettetal brachte die Ermittler auf die Spur.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(hb) Bei einem Großeinsatz der Polizei gegen organisierte Kriminalität wurden landesweit 80 Objekte in 25 Städten durchsucht, darunter auch eins in Nettetal. Insgesamt wurden elf Haftbefehle vollstreckt und Vermögenswerte in Millionenhöhe sichergestellt. Durch einen Beutel mit 300.000 Euro, der bei einem Autounfall auf der A61 bei Nettetal-Kaldenkirchen im Mai 2020 auftauchte, kamen die Ermittler auf die richtige Spur. Die aktuellen Maßnahmen richten sich gegen 67 mutmaßliche Mitglieder eines seit dem Jahr 2016 international agierenden Netzwerkes, das Geld an Banken vorbei ins Ausland transferierte.

(hb)