Großeinsatz in Düsseldorf : Razzia wegen Schwarzarbeit am Heinrich-Campus in Derendorf

Razzia wegen Schwarzarbeit am Heinrich-Campus in Derendorf

Düsseldorf Eine ungewöhnlich große Razzia hat der Zoll am Dienstagmorgen in Düsseldorf-Derendorf durchgeführt. Rund 30 Fahrzeuge der Ermittler standen mit Blaulicht vor der Baustelle des Heinrich-Campus.

Rund 30 Fahrzeuge des Zolls standen am Dienstagvormittag in Derendorf vor dem Neubau des Heinrich-Campus. Eine große Razzia wurde durchgeführt auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft und des Hauptzollamtes in Augsburg. Der zuständige Oberstaatsanwalt in Augsburg, Andreas Dobler, teilte am Dienstag mit, dass in ganz Deutschland etwa 100 Beschlüsse für Durchsuchungen und Beschlagnahmungen vollzogen wurden. Dabei waren 870 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und Zollbeamte im Einsatz.