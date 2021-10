Großeinsatz gegen Geldwäsche : Drei Festnahmen bei Razzia in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Schwerpunkt der Großrazzia am Mittwoch lag in Düsseldorf: Die Polizei hat hier 13 Wohnungen und Firmen durchsucht, ein Hauptverdächtiger wurde festgenommen.

Bei einer Großrazzia in 25 Städten hat die Polizei am Mittwoch auch in Düsseldorf zugeschlagen. Einer der Hauptverdächtigen, ein 42 Jahre alter syrischer Staatsbürger, ist wohnhaft in der Landeshauptstadt und wurde hier festgenommen, ebenso wie zwei weitere Beschuldigte. Sie sollen Teil eines großen kriminellen Netzwerks sein.

Die Großrazzia war ein Schlag gegen organisierte Kriminalität – es geht um Geldwäsche und illegale Finanztransfers ins Ausland, außerdem besteht der Verdacht der Terrorfinanzierung. 1400 Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwochmorgen in drei Bundesländern 85 Wohnungen und Büros durchsucht. Ein Schwerpunkt der Razzia lag in Düsseldorf. Wie auch in Mönchengladbach durchkämmte die Polizei allein 13 Objekte in der Landeshauptstadt. Durchsucht wurden unter anderem die Wohnung und Firmen des Beschuldigten, darunter eine Speditionsfirma an der Kölner Landstraße in Wersten.