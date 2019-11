Projekt von Studenten : Premiere für Lichterführung in Kevelaer

Kevelaer Studenten der Hochschule Rhein-Waal setzen ein interessantes Projekt jetzt in die Praxis um.

Schnell erfolgten weitere Gespräche. Das Ergebnis ist eine beeindruckende Themenführung rund um das Thema Licht, die nun erstmalig in Kombination mit Elementen aus der allgemeinen Stadtführung am Sonntag, 10. November, den Interessierten im Rahmen des Kunst- und Kulturspaziergangs des Wirtschafts- und Verkehrsvereins der Wallfahrtsstadt Kevelaer vorgestellt wird. Die Studentinnen Aylin Aik und Sonja Michels werden zusammen mit den Gästeführerinnen Mechtild Jansen und Susann Pechhold den Teilnehmern einige neue Lichtblicke und Einblicke bescheren.

Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Licht von essentieller Bedeutung ist. Licht – das sind nicht nur unsere materiellen Lichtquellen. Licht hat einen großen Einfluss auf Fröhlichkeit und Lebensfreude, Leistung und Zufriedenheit. Welche Situationen bringt man im Leben mit dem Symbol Licht in Verbindung? Wie wird das Licht in verschiedenen Glaubensrichtungen und Epochen dargestellt und welche Symbole sind damit verbunden?

„Die Teilnehmer dieser besonderen Themenführung dürfen sich auf einen lichtdurchfluteten Rundgang durch die Wallfahrtsstadt freuen“, so die Organisatorinnen. An verschiedenen Stationen in der Innenstadt wird das Thema „Licht“ nähergebracht.

Treffpunkt ist am Sonntag, 10. November, um 14.30 Uhr vor dem Priesterhaus am Kapellenplatz in Kevelaer. Die Teilnahme an der Tour ist kostenlos.