Orientierung für Schüler : Hochschule bietet Beratungswochen

KREIS KLEVE Oberstufenschüler sind eingeladen, Fragen zu stellen und sich umzusehen. Auch besondere Lebenssituationen können besprochen werden.

(RP) Den richtigen Studiengang für sich zu finden, ist für junge Menschen eine herausfordernde Entscheidung mit vielen Fragen: „Ein Studium, ist das etwas für mich?“, „Und wenn ja, was soll ich studieren, was erwartet mich, was muss ich dafür tun?“ Um solche Fragen zu beantworten veranstaltet die Hochschule vom 19. bis zum 27. Januar Wochen der Studienorientierung. Die vier Fakultäten in Kleve und Kamp-Lintfort sowie die Zentrale Studienberatung bieten allen Studieninteressierten Beratungs- und Informationsangebote rund um die Studienwahl und Studienorganisation an. Damit beteiligt sich die Hochschule Rhein-Waal an der NRW-weiten Aktion aller Hochschulen zur Studienorientierung.