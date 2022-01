Im Januar in Krefeld : Hochschule Niederrhein hilft Studienzweiflern

Von Montag, 10. Januar, bis Freitag, 14. Januar, finden die „Thementage Studienzweifel“ an der Hochschule Niederrhein in Krefeld statt, an denen gezielt auf Beratungsangebote für Studenten aufmerksam gemacht werden soll. Foto: Ilgner

Krefeld „Wir möchten Studierende unterstützen und ihnen neue Perspektiven aufzeigen“, sagt Expertin Silke Höfle. Die Thementage finden zumeist digital statt, aber es gibt auch erste Präsenzveranstaltungen.

Zweifel am Studium – das ist nicht unüblich. Vor allem nach über einem Jahr mehr oder weniger digitaler Lehre gehören Studienzweifel für viele Studenten zum Alltag. Daher finden von Montag, 10. Januar, bis Freitag, 14. Januar, die „Thementage Studienzweifel“ an der Hochschule Niederrhein statt, an denen gezielt auf Beratungsangebote für Studenten aufmerksam gemacht werden soll. Das Programm enthält ein buntes Angebot rund um das Thema Studienzweifel und Studienabbruch: Vorträge, Workshops, offene Online-/Telefonsprechstunden, digitale Fragerunden, Angebote zur Entspannung. Die Thementage finden zumeist digital statt, aber es gibt auch erste Präsenzveranstaltungen.

Das Angebot wird initiiert vom Projekt „Next Step Niederrhein“, ein Gemeinschaftsprojekt von Hochschule Rhein-Waal und Hochschule Niederrhein, das sich seit 2017 um Studierende kümmert, die an ihrem Studium zweifeln und über einen Abbruch nachdenken. Ziel ist es die Themen Studienzweifel und Studienausstieg zu enttabuisieren und Beratungsangebote zu intensivieren. Die Thementage sind in die „überregionalen Thementage Studienzweifel 2022“ vom 10. bis 28. januar eingebunden, an der sich insgesamt neun Hochschulen in NRW beteiligen.