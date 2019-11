Medizin : Wenn die Speiseröhre Probleme bereitet

Dr. Ufuk Gündug und Dr. Frank P. Müller (v.l.) werden gemeinsam mit dem Kollegen Prof. Volker Runde, der beim Fototermin verhindert war, die Besucher des Abends im Wilhelm-Anton-Hospital informieren. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Serie „Die Gesundheitsexperten“: Drei Chefärzte des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums informieren am nächsten Dienstag in Goch. Schluckstörungen kommen sehr häufig vor und sogenanntes „Aufstoßen“ nicht minder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Die „Dysphagie“ ist eine sehr häufige Problematik, fast jeder hatte schon mal mit ihr zu tun, sagt Dr. Frank Müller, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Visceral-, Endokrine und Onkologische Chirurgie am Katholischen Karl-Leisner-Klinikum. Das Fremdkörpergefühl im Hals, das bis zu einem beängstigenden Brenn-Schmerz in der Brust führen kann, ist meist eher harmlos, bedarf aber der gründlichen medizinischen Klärung. Darüber werden drei Chefärzte des Klinikums am Dienstag, 12. November, im Rahmen der Veranstaltung „Die Gesundheitsexperten“ im Wilhelm-Anton-Hospital Goch informieren. Rheinische Post und Katholisches Karl-Leisner-Klinikum als Veranstalter laden alle Interessierten ein, ab 17.30 Uhr zuzuhören und Fragen zu stellen.

„Die Speiseröhre ist ein röhrenartiges, stark bemuskeltes Organ, das sich beim Schlucken von Nahrung zusammenzieht“, erklärt Dr. Müller. Beim „Reflux“ kommt steigt Magensäure auf, die die Speiseröhre reizt. Entzündungen können entstehen, in seltenen Fällen auch bösartige Erkrankungen. „Die meisten Beschwerden sind aber harmlos und gut behandelbar“, sagt Dr. Ufuk Gündug, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Diabetologie, Hypertensiologie und Infektiologie. Der Leidensdruck der Patienten sei dennoch oft groß, denn die Symptome bleiben nicht unbemerkt. „Starkes Aufstoßen ist nicht gesellschaftsfähig, Betroffene trauen sich oft kaum in ein Restaurant, können zudem nicht gut schlafen, haben womöglich starken Mundgeruch“, berichtet Dr. Müller. Eine echte Einschränkung der Lebensqualität.

Info Veranstaltung im Krankenhaus Goch Reihe Die Gesundheitsexperten; eine gemeinsame Initiative von RP und Karl-Leisner-Klinikum. Thema Diesmal geht’s um Erkrankungen der Speiseröhre und deren Therapie. Termin Dienstag, 12. November, 17.30 Uhr Krankenhaus Goch.

Am Anfang steht wie bei allen Krankheitsbildern die gründliche Diagnostik. Bei einer endoskopischen Untersuchung der Speiseröhren-Schleimhäute wird festgestellt, ob eine Entzündung vorliegt oder vielleicht ein Zwerchfellbruch (Hiatushernien). Ein Ultraschall vom Bauch wird durchgeführt, der nächste Schritt wird die Magenspiegelung sein. Auch Röntgen mit Kontrastmittel, die Muskelmessung und der Test auf Säurebelastung gehören dazu. „Denn Säure, die aus dem Magen aufsteigt, hat in der Speiseröhre nichts zu suchen“, betonen die Ärzte.

Die Mediziner wissen: Zeit spielt eine Rolle. Allzu lange sollte man die Säure im Brustkorb nicht ignorieren, sonst können sich Veränderungen an der Speiseröhre oder sogar an der Lunge ergeben. Selbst wenn es bei Husten, Erbrechen und Zahnschäden bleibt, ist das Grund genug, aktiv zu werden. Deshalb wird gegen die Entzündung ein Säure hemmendes Medikament gegeben. „Wenn das auch nach acht bis zwölf Wochen nicht hinreichend wirkt, kann eine minimalinvasive Operation in Betracht kommen“, so Gündug. 85 Prozent der Patienten geht es im Anschluss deutlich besser.