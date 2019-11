Sicherheit in Kevelaer : Sorgen um die Sicherheit in Kevelaer

Häufig sind es schlecht gesicherte Kellerfenster, über die sich Einbrecher Zugang in die Gebäude verschaffen. Foto: Kreispolizei Mettmann

Kevelaer Die Polizei sieht zwar keine Auffälligkeiten in der Marienstadt, die Bürger haben allerdings ein anderes Gefühl. Tatsache ist, dass es immer wieder Einbrüche und andere Straftaten gibt. KBV spricht das beim Bürgerstammtisch an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Bei der Nachricht hatten viele in Kevelaer aufgeatmet. Die Polizei meldete nach mehreren Überfällen in der City einen Fahndungserfolg. Ein 23-Jähriger wurde Anfang Oktober in Arnsberg festgenommen. Der Mann war abgetaucht, nachdem er nach einem Raub zunächst festgenommen und dann wieder freigelassen worden war. Er wird verdächtigt, für einen Teil der Vorfälle verantwortlich zu sein. Gleich mehrmals soll er Opfer mit einem Messer überfallen und ausgeraubt haben.

Unter anderem diese Vorfälle hatten zu einer Debatte über die Sicherheit in der Wallfahrtsstadt geführt. Zumal es Überfälle sogar am Kapellenplatz und auf dem Kreuzweg gab. Gleichzeitig gab es eine Häufung von Kupferdiebstählen. Die Täter sägten Fallrohre an Häusern und Kirchen gleich meterweise ab. „Es gibt das Gefühl in der Bevölkerung, dass die Zahl der Verbrechen in Kevelaer steigt“, sagt Helmut Komorowski, Vorsitzender der KBV. Ob Kevelaer tatsächlich unsicherer geworden ist, sei schwer zu beurteilen. „Aber viele machen sich Sorgen, auch weil sie immer wieder von solchen Vorfällen lesen“, sagt er. Das war für die KBV der Anlass, den nächsten Bürgerstammtisch diesem Thema zu widmen. Zu Gast ist Norbert Franzke von der Kreispolizei. Er wird sich vor allem dem Thema „Einbruch“ widmen und Tipps geben, wie man den Tätern das Einsteigen in die Häuser erschweren kann. Eine Vielzahl von Einbrüchen könne bereits dadurch verhindert werden, dass die Diebe Sicherungssysteme überwinden müssen.

info Norbert Franzke von der Kreispolizei informiert Die Lage Beliebte Angriffspunkte für Einbrecher sind alle nicht ausreichend gesicherten Gebäudeöffnungen wie Haustür, Balkontüren, Terrassentüren, Fenster oder Kellerzugänge. Mit der richtigen Sicherung können viele Einbrüche verhindert werden, so die Polizei.



Stammtisch der KBV Die Kevelaerer Bürgervereinigung lädt regelmäßig zum Stammtisch ein. Das Thema diesmal habe man gewählt, weil es in letzter Zeit zahlreiche Vorfälle gegeben habe. Termin Der Stammtisch findet am Dienstag, 5. November, um 19 Uhr im Hotel „Goldener Löwe“, Amsterdamer Straße 13, in Kevelaer statt. Experte Norbert Franzke von der Kreispolizeibehörde in Kleve informiert über die Möglichkeiten, sein Zuhause vor dem Besuch „ungebetener Gäste“ zu sichern. Im Anschluss an den Vortrag besteht für die Anwesenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Auch wenn das Gefühl vorhanden ist, dass es in Kevelaer nicht mehr sicher ist, kann diese Einschätzung von der Polizei nicht bestätigt werden. „Es gibt keine signifikanten Häufungen von bestimmten Straftaten in Kevelaer“, sagt Polizeisprecher Ingo Schankweiler. Im Gegenteil habe die Behörde momentan den Eindruck, dass es in letzter Zeit ruhig geblieben ist.

Aber auch in dieser Woche gab es wieder Kupferdiebstähle. Diesmal nahmen die Unbekannten sogar die Hausnummer mit. Zudem stiegen erst in der vergangenen Woche Einbrecher in ein Haus am Grünen Weg in Winnekendonk ein. Diesmal waren die Täter über die Terrasse ins Haus gekommen. Sie hatten die Tür aufgehebelt.

Überfälle hatte es zuletzt in Kevelaer auch am Kapellenplatz und auf dem Kreuzweg gegeben. Foto: ja/Latzel