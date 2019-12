Am dritten Advent : Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in St. Hubert

Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz in St. Hubert

Am dritten Advent

St. Hubert Rund um die katholische Kirche St. Hubertus gibt es Stände mit regionalen Angeboten. Fürs Bühnenprogramm sorgen unter anderem die Kindergärten.

Der St. Huberter Weihnachtsmarkt ist seit vielen Jahren fester Bestandteil im Programmangebot des örtlichen Werbe- und Bürgerrings. Die Verantwortlichen haben für den kommenden dritten Adventssonntag (15. Dezember) wieder ein attraktives Programm zusammengestellt. Viele Geschäfte in St. Hubert haben an diesem Tag zwischen 12 und 17 Uhr für Kunden geöffnet.

Die familiäre Atmosphäre zeichnet auch das Programm auf der Bühne aus. Es wird von örtlichen Kindertagesstätten, Musikgruppen und Sängern bestritten, die in St. Hubert längst fester Bestandteil des Programms der örtlichen Feste sind. Um 11 Uhr werden der Vorsitzende des St. Huberter Werbe- und Bürgerrings, Wolfgang Büscher, und Kempens stellvertretender Bürgermeister Otto Birkmann den Weihnachtsmarkt eröffnen. Dann werden auch die ersten drei Hauptgewinner der Kendelkaart-Verlosung bekannt gegeben. Verlost wird ein zusätzliches Weihnachtsgeld in Form von „Hubertis“, Münzen, die in den örtlichen Geschäften eingelöst werden können.