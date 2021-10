Verschönerungsverein Rees tagte und zog Bilanz : VVV brachte die Sackendräger zurück

Die zwei „Rääße Sackendräger“ an der Rheinpromenade wurden über den VVV finanziert. Foto: Scholten

REES Auch in Corona-Zeiten war der Verkehrs- und Verschönerungsverein Rees aktiv und investierte weit über 50.000 Euro in die Verschönerung der Stadt. Für den Dezember ist ein Weihnachtsmarkt geplant.

Der neue Vorstand ist der alte: Einstimmig bestätigten die Mitglieder des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) den Vorsitzenden Bernd Hübner, die stellvertretenden Vorsitzenden Michael Kemkes und Gerhard Bündgens sowie Kassierer Stefan Belting und Schriftführer Dirk Kleinwegen in ihren Ämtern. René Schenk, Lutz Möllmann, Thomas Haas, Holger Friedrich, Michael Hommen und Michael Roos bleiben Beisitzer. Die Wahl des Vorstands gilt für zwei Jahre – und genauso lang konnte der VVV wegen Corona keine Jahreshauptversammlung mehr ausrichten.

Entsprechend gut besucht war nun das erste Mitgliedertreffen, das unter 3G-Bedingungen im Rheincafé Rösen stattfand. Beim Rückblick auf die Vereinsaktivitäten in den Jahren 2019 bis 2021 wurde deutlich, dass trotz gesunkener Einnahmen kräftig investiert wurde: Der Ausbau der Baumbeleuchtung auf dem Marktplatz schlug mit mehr als 28.000 Euro zu Buche, die Anfertigung der zwei „Rääße Sackendräger“ durch die Bildhauerin Christel Lechner kostete etwas mehr als 20.000 Euro. Hinzu kamen der Blumenschmuck für die Rheinpromenade und die Beihilfen bei der Ausrichtung zweier Open-Air-Kino-Events auf dem Marktplatz.

Wünsche Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wünschten sich einzelne VVV-Mitglieder, dass die Hausfassaden am Marktplatz stärker mit Geranien geschmückt werden, dass der Rheinpark zwischen Froschteich und Stadtmauer besser beleuchtet wird und dass die leerstehende Bäckerei am Markt attraktiver gestaltet wird, als sie sich derzeit mit ihren zugeklebten Fenstern präsentiert.

Aktuell hat der VVV noch circa 10.000 Euro auf seinen Konten. „Das ist ein gutes Polster für einen Verein, dem in Corona-Zeiten die wichtigste Einnahmequelle weggebrochen ist“, sagte Bernd Hübner und meinte damit den VVV-Bierstand auf der Kirmes. Sonst ein Garant für Gewinne von weit über 10.000 Euro, wurde das große Volksfest im September 2020 und 2021 aus Sicherheitsgründen abgesagt, was auch Kassierer Stefan Belting zu spüren bekam. Geblieben sind jedoch die Jahresbeiträge der derzeit 325 Mitglieder (mehr als 5000 Euro) und die Erlöse aus dem jährlich angebotenen VVV-Kalender (mehr als 3200 Euro). Dankbar und dennoch traurig ist der VVV wegen einer Spende in Höhe von 2164 Euro: Das ist die Summe aller Einzahlungen, die im Februar 2021 nach dem Tod von Manfred Tönnissen auf das VVV-Konto überwiesen wurden. Der Taxiunternehmer und seine Familie hatten sich das gewünscht.