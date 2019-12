Sportpark Berliner Allee : Skate-Anlage soll saniert werden

Die Skate-Anlage am Sportpark Berliner Allee ist in die Jahre gekommen. Im nächsten Jahr soll sie modernisiert werden. Im Hintergrund ist der Jugendtreff „Gleis 3“ in einer ausrangierten Straßenbahn zu sehen. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Die Anlage am Sportpark Berliner Allee in Kempen ist teilweise marode. Jugendliche hatten eine Erweiterung vorgeschlagen. Auch die wird nun fürs kommende Jahr geplant.

Die Politik in Kempen ist sich einig, dass die in die Jahre gekommene Anlage modernisiert werden muss. Sowohl der Jugendhilfe- als auch der Haupt- und Finanzausschuss stimmten einmütig dafür, in den städtischen Haushalt für 2020 rund 36.500 Euro für eine Sanierung und Erweiterung der Skate-Anlage am Sportpark Berliner Allee einzustellen.

In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 18. Juni hatten die drei Kempener Jugendlichen Max de La Motte, Kilian Goedejohann und Lucas Terica in der Einwohnerfragestunde den Zustand der Anlage bemängelt. Sie hatten eine Dokumentation der Schäden an den Skate-Elementen vorgelegt und sich auch schon Gedanken über eine Erweiterung gemacht. Jugenddezernent Michael Klee traf sich zweimal mit den Jugendlichen vor Ort. Zuletzt wurden im Oktober die Vorstellungen der Jugendlichen konkretisiert. Die drei hatten unter anderem vorgeschlagen, eine so genannte Dirt-Bahn für BMX-Fahrer zu errichten. Sie könnte auf der derzeit nicht genutzten Laufbahn, die an die Skate-Anlage angrenzt, gebaut werden.