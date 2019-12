Grefrath : Roland Angenvoort wird SPD-Bürgermeisterkandidat

Grefrath Der 52-Jährige erhielt bei der Mitgliederversammlung der Grefrather SPD 100 Prozent der Stimmen.

Ist es taktisch klug, einen eigenen Kandidaten aufzustellen? Diese Frage war offenbar Schnee von gestern. Ratsmitglied Dorothee Heller beklagte, dass die Berichterstattungen „wie ein Sturm über uns hereinbrachen“. Es habe kein Hauen und Stechen gegeben in der Partei. „Ich bin überzeugt, dass du es kannst, und immerhin kenne ich dich seit rund 30 Jahren“, fügte Dorothee Heller an die Adresse von Roland Angenvoort hinzu. Was ihr an dem designierten Bürgermeisterkandidaten so gefällt: „Neue Ideen sind dir wichtig, du gibst so schnell nicht auf, und ich bin überzeugt, dass du unser aller Unterstützung hast.“ Damit bewies sie fast hellseherische Fähigkeiten.