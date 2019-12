Kulturforum Franziskanerkloster in Kempen : Familienkonzert mit Mozart, Miss Pimpes und Vogel Pipsi

Kulturforum Franziskanerkloster in Kempen

Kempen Auf „Wolferls Reisen ... oder Pipsi, Miss Pimpes und das Lautleise“ folgen Anfang kommenden Jahres drei weitere Familienkonzerte in Kempen.

Das Bühnenbild im Rokokosaal im Kulturforum Franziskanerkloster in Kempen lädt zu einer Zeitreise ein: Da liegt ein Kleid, das sichtlich nicht aktuelle Mode ist, über einem großen, verdeckten Gegenstand, eine weiße Perücke ist zu sehen, und an der Wand hängen Bilder von Kindern, die im Stil des 18. Jahrhunderts gekleidet sind.

Sheila Arnold sorgt als Pianistin und zweite Schauspielerin zunächst am Cembalo für die Livemusik. Gemeinsam nehmen die beiden Frauen das Publikum auf eine Zeitreise ins 18. Jahrhundert mit und machen mit ihren Schilderungen die ferne Zeit kindgerecht anschaulich: „Es gibt keine Smartphones. Wenn man Musik hören wollte, musste man ins Konzert gehen.“

Nach der Aufführung nutzen die Kinder das Angebot, sich die Instrumente aus der Nähe anzuschauen, und viele kleine Nasen werden in das Innere der beiden Instrumente gesteckt. Das nächste Familienkonzert mit dem Titel „Die Lauscher. Eine Theaterreise in die Welt der Klänge, Töne und Geräusche“ gestaltet das Theater R.A.M. mit Manuela Hörr und Mark Roberts. Beginn ist am Samstag, 25. Januar 2020, um 15 Uhr im Rokokosaal.