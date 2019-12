Nach dem SPD-Bundesparteitag : Schiefner: Beschlüsse für die Zukunft

Kreis Viersen Der SPD-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner versteht die Aufregung der Koalitionspartner nicht. Es sei nun Zeit für eine Zwischenbilanz der GroKo.

Wichtige Beschlüsse seien gefasst worden, mit denen die SPD in den kommenden Jahren klare Positionen beziehen kann. Dabei ist es Schiefner wichtig zu betonen, dass Beschlüsse zur Weiterentwicklung des Sozialstaats, etwa zur Kindergrundsicherung, nicht in ein oder zwei Jahren umgesetzt würden, sondern mittel- und langfristig angelegt seien. „Da müssen wir über die aktuelle Wahlperiode hinausdenken. Und mit unseren Beschlüssen haben wir auch eine gute Grundlage für weitere Diskussionen in den Kreis- und Ortsvereinen gelegt.“

Dass das neue Führungsduo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken nun in Gespräche mit den Koalitionspartnern von CDU und CSU geht, um sozialdemokratische Positionen in der künftigen Ausrichtung der großen Koalition klarzumachen, sei richtig. Im Koalitionspapier sei vereinbart, dass in der Mitte der Legislaturperiode eine Zwischenbilanz gezogen wird. Dieser Zeitpunkt sei nun gekommen. Das bedeute doch nicht, dass der Vertrag grundsätzlich infrage gestellt werde. „Es muss an einigen Stellen aber ganz klar nachjustiert werden. Einige Ausgangsbedingungen zu Beginn der GroKo, etwa bei der Bildung oder im Bereich der Umweltthemen, haben sich verändert. Darüber muss geredet werden“, so Schiefner . Insgesamt aber rät er weiterhin zu etwas mehr Gelassenheit. „Man sollte die Kirche im Dorf lassen und sich einfach an die vertraglich vereinbarten Spielregeln halten“, meint der Kempener. Insgesamt sei vom SPD-Bundesparteitag ein positives Signal ausgegangen, um auch die Arbeit an der Basis zu stärken.