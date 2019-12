Oedt : Viele Kinderwünsche auf dem Oedter Nikolausmarkt

Am Nachmittag kam der Nikolaus mit Geschenken für die jüngsten Besucher und nahm in seinem schneeweißen Zelt Platz. Foto: Norbert Prümen

Oedt Während sich die dreijährige Lora ein Tierhotel mit Zubehör wünscht, möchte die fünfjährige Carolin ein echtes Pferd zu Weihnachten bekommen. Philip, drei Jahre alt, wünscht sich einen Christian und Ari, auch 3 Jahre alt, „Playmobil, Piraten, Liebe und Kuscheln für alle“.

Diese und viele weitere Wünsche haben die Kinder der Oedter Kindergärten auf ihre Sterne und Medaillen geschrieben oder schreiben lassen und dann an den großen Weihnachtsbaum auf dem Oedter Nikolausmarkt aufgehängt. Glühwein und Tannenduft breiten sich schon aus, bevor man den schönen kleinen Marktplatz betritt. Der Oedter Musikverein 1949 spielt wie jedes Jahr Advents- und Weihnachtslieder, die Fördervereine der Kindergärten sowie der Grundschule Oedt bieten kleine Präsente für Weihnachten an.

Schon seit mehr als 20 Jahren veranstaltet die St.-Vitus-Schützenbruderschaft 1473 Oedt gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Oedt & Mülhausen den Nikolausmarkt am Gänsebrunnen in Oedt. Pünktlich zur angekündigten Zeit erschien der Heilige Mann, begrüßte die zahlreich gekommenen Kinder und Eltern und hatte ihnen auch etwas Süßes mitgebracht. Brudermeister Thomas Reinke und Dietmar Maus von der IG Oedt & Mülhausen unterstützten den Nikolaus dabei. Die St.-Vitusschützen hatten wieder die „Johanna“, ihre sehr beliebte Pommesbude, mitgebracht.

Eine Tombola übte auf Kinder und Erwachsene einen besonderen Reiz aus. Und immer wieder wurden neue Sterne mit Kinderwünschen an den großen Baum gehängt. Der kleine Mariam wünscht sich Kekse und die Marie, vier Jahre alt, einen Weihnachtsmann, aber auch Gesundheit und Frieden – wenn da nicht die Eltern beraten haben? Im Januar werden die Spenden an die beteiligten Kindergärten sowie die Grundschule in Oedt übergeben.