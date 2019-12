Nikolaus-Geschenk in St. Hubert : Restauriertes Glasbild verschönert das Forum

Nikolaus-Geschenk in St. Hubert

St. Hubert Zum 47. Mal machte der Heimatverein am Nikolaustag St. Hubert ein Geschenk. Diesmal ließ er ein altes Glasbild auffrischen.

Der Heimatverein ist im Kendeldorf eine Institution, ohne die der Kempener Stadtteil an einigen Stellen eher trist wirken würde. Seit Jahrzehnten macht der Heimatverein St. Hubert am Nikolaus-Tag dem Ort und seinen Bürgern ein besonderes Geschenk. Jetzt übergab Vereinsvorsitzender Hans-Josef Güldenbog im Forum ein wieder aufgefrischtes kunstvolles Glasfenster an die Stadt Kempen als Eigentümer der Halle.