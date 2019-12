Kempens Haushalt 2020 : Etatloch wächst über zehn Millionen

In Kempen muss die Stadt sparen, um in den nächsten Jahren nicht in die Haushaltssicherung zu geraten. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Kempen Kempens Stadtkämmerer Jörg Geulmann prognostiziert für 2020 ein Minus von mehr als zehn Millionen Euro. Die Liquiditätsreserve der Stadt könnte dann aufgebraucht sein. Am 17. Dezember beschließt der Stadtrat den Haushalt.

Für die letzte Sitzung des Kempener Stadtrates am Dienstag, 17. Dezember, ab 17 Uhr im Rathaus am Buttermarkt gibt es wieder eine umfangreiche Tagesordnung. Ein wichtiges Thema ist die Verabschiedung des städtischen Haushalts für das kommende Jahr. Noch steht das städtische Zahlenwerk aus Einnahmen und Ausgaben noch nicht endgültig fest. Die Mitarbeiter der Kämmerei arbeiten letzte aktuelle Zahlen in eine so genannte Veränderungsliste ein, die den Fraktionen zur Ratssitzung vorliegen soll. Aber Beigeordneter und Stadtkämmerer Jörg Geulmann hatte in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses schon mal einen Vorgeschmack auf das gegeben, was die Politik aus Sicht der Stadtverwaltung im kommenden Jahr erwartet. Geulmann hat die Zahlen bereits nach oben korrigiert. Bei der Einbringung des Haushaltsentwurfs für 2020 ging er von einem Minus in Höhe von gut 7,6 Millionen Euro aus. Derzeit rechnet er mit einem Fehlbetrag von rund zehn Millionen Euro.

Wie ist die Einnahmen-Situation der Stadt Kempen aktuell?

Info Die vollständige Deckung der Ausgaben ist das Ziel Foto: Wolfgang Kaiser Ein Haushaltssicherungskonzept ist eine seit 1987 in den deutschen Gemeindeordnungen vorgesehene Maßnahme, die zur Sanierung kommunaler Haushalte vorgesehen ist und darauf abzielt, in einem Zeitraum von bis zu zehn Jahren eine vollständige Ausgabendeckung zu erreichen. Das Haushaltssicherungskonzept stellt eine gesetzlich erzwungene Haushaltskonsolidierung auf kommunaler Ebene dar. In den 1990er-Jahren haben alle Bundesländer dieses Instrument der Kommunalaufsicht in ihre Gemeindeordnungen aufgenommen. In der so genannten Haushaltssicherung waren im Kreis Viersen beispielsweise die Stadt Viersen oder die Gemeinde Grefrath. Die Umsetzung des Konzeptes mit absoluter Ausgabendisziplin wird von der Kommunalaufsicht – im Kreis Viersen ist das der Kreis – streng überwacht. Spielräume für so genannte freiwillige Leistungen gibt es nicht. Die Stadt Kempen war bislang noch nicht in der Haushaltssicherung.

Der größte Einnahmenposten der Stadtverwaltung ist seit jeher die Gewerbesteuer. Die gute Konjunktur in den vergangenen Jahren hat dazu geführt, dass diese Einnahmequelle auch in Kempen kräftig sprudelte. 2018 nahm die Stadt 26,8 Millionen Euro an Gewerbesteuer ein. Das war bereits ein Rekordergebnis, das 2019 noch getoppt werden könnte. Der Stadtkämmerer rechnet diesmal mit mehr als 27 Millionen Euro.

Wo liegen die größten Ausgaben der Stadtverwaltung?

Traditionell gibt eine Kommune das meiste Geld für sein Personal aus. Das ist auch in Kempen nicht anders. Bei der Haushaltseinbringung ging Kämmerer Geulmann von Aufwendungen fürs Personal in Höhe von etwa 34 Millionen Euro aus. Nun werden hier noch mal etwa zwei Millionen Euro hinzukommen.

Waren diese Steigerungen nicht absehbar?

Im Prinzip schon. Der Rat hatte im Oktober ein Personalpaket verabschiedet, das etliche neue Stellen und damit höhere Personalkosten vorsieht. Vor allem bei der Bauverwaltung in den Bereichen Hochbau und Umwelt soll es neues Personal geben, um die vielen anstehenden Aufgaben bewältigen zu können. Aber auch in anderen Dezernaten, etwa Schule, Jugend, Soziales, werden neue Mitarbeiter benötigt.

Gibt es Ausgaben, die noch nicht kalkuliert sind?

Ja. Im Haushalt 2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung sind Ausgaben für die geplanten Großprojekte Schulsanierung, Kita-Ausbau, Entwicklung der Kempener Burg oder Rathaus-Sanierung noch gar nicht enthalten. Da geht der Kämmerer aber schon jetzt von mehr als 100 Millionen Euro aus, die in den kommenden zehn bis 15 Jahren dafür investiert werden müssen.

Lebt Kempen über seine Verhältnisse?