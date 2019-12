Fußball-Kreisliga : SC Viktoria Anrath macht die Überraschung perfekt

Anrath Die Auswahl von Trainer Ferhat Arslanoglu gewinnt in der Kreisliga A beim bisher so starken Neuling SV St. Tönis mit 2:1.

SC Schiefbahn - SC Union Nettetal II 1:1 (0:0). Die Gäste, die eine starke personelle Anleihe bei der Ersten genommen hatten - deren Spiel in Essen fiel aus -, kamen in der Nachspielzeit durch Dimitrios Touratzidis zum Ausgleich. Nach Klinger-Zuspiel hatte Stefan Galster die erneut wenig überzeugenden Platzherren - was trotz der veränderten Gegebenheiten beim Gegner gilt - erst kurz vorher nach vorne gebracht (89.).