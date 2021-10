St. Cornelius in St. Tönis : Gestalter für „lebendigen Adventskalender“ gesucht

St. Cornelius in St. Tönis

St. Cornelius in der Dämmerung Foto: GdG Kempen-Tönisvorst

St. Tönis Es ist wieder so weit: Der „Lebendige Adventskalender“, seit 2015 fester Bestandteil der Adventszeit in St. Tönis, sucht Menschen, die ein „Türchen“ öffnen.

Aufgrund der Corona-Pandemie möchte der Pfarreirat von St. Cornelius den „Lebendigen Adventskalender“ allerdings auch in diesem Jahr wieder in der Kirche stattfinden lassen. Jeden Dienstag und Donnerstag soll es um 18 Uhr im Gotteshaus am Kirchplatz ein kleines unterhaltsames Programm geben. Gedichte, Geschichten, Gedanken, Gebete oder musikalische Darbietungen sind möglich – die Akteure selbst entscheiden, wie das Programm aussieht.