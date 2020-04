Eistaucher : Vogel-Rarität auf dem Königshüttesee entdeckt

Ein in unseren Breiten eher seltener Eistaucher wurde von Vogelkundlern in den Wintermonaten auf einem Kempener Baggersee gesichtet. Foto: Cephas Gemeinfrei Wikimedia

Kempen Der Nabu berichtet über einen Eistaucher, der sein Winterquartier an der ehemaligen Auskiesung hatte.

Der Vogel hat seit November auf dem ehemaligen Baggersee in Kempen gelebt. Das Gewässer ist bekannt dafür, dass dort seltene und bedrohte Vogelarten Quartier beziehen. Eistaucher sind zwar keine bedrohte Tierart, sie leben aber normalerweise nicht im westeuropäischen Binnenland. Hauptverbreitungsgebiete sind Grönland, Island und Nordamerika bis in die Arktis. Der Eistaucher bevorzugt größere Binnenseen mit Ufervegetation als Lebensraum. Im Winter lebt der Eistaucher auch in Nord- und Mitteleuropa an den Atlantikküsten, nur selten ist er weiter im Binnenland vertreten, seit den 1970er-Jahren werden etwa Exemplare regelmäßig am Genfersee und am Bodensee beobachtet.