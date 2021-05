Engagement in der Nachbarschaft : Blumenampeln verschönern Straßenlaternen in St. Hubert

Theo van der Bloemen gießt eine Blumenampel. Foto: Jannetta Janßen

St. Hubert Straßengemeinschaften kümmern sich darum, dass Blumenampeln gehegt und gepflegt werden. Auch in St. Hubert sind Nachbarn im Einsatz, um die Töpfe mit Geranien und Weihrauch regelmäßig zu gießen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jannetta Janßen

Mit schön dekorierten Schubkarren fahren ein paar Mitglieder der Straßengemeinschaft St. Hubert West in die Gärtnerei von Hans-Peter van der Bloemen. Dort stehen 18 mit Weihrauch und roten Geranien bepflanzte Töpfe, die in Kürze die Laternen im St. Huberter Westen verschönern sollen. Es ist ein besonderes Jahr, denn es wäre das 25. Mal, in dem eigentlich wieder ein ausgiebiges „Blumenangießfest“ gefeiert werden würde. Doch corona-bedingt werden die Blumen von wenigen Mitgliedern mit Maske und viel Abstand erst abgeholt und dann „nur“ aufgehangen.

„Wir bemühen uns, die Gemeinschaft zusammenzuhalten, das Fest wird auf jeden Fall nachgeholt“, verspricht Theo van der Bloemen, Vorstandsmitglied der Straßengemeinschaft St. Hubert West. Die Blumenampeln haben eine langjährige Tradition. Auch in Kempen auf der Kuhstraße, Peterstraße oder dem Studentenacker kümmern sich Straßengemeinschaften darum, dass Blumenampeln gepflegt und gehegt werden. Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) freut sich über so viel Engagement: „Ich danke den Blumenengeln von St. Hubert, dass sie den Stadtteil verschönern, so viel Ehrenamt muss gewürdigt werden.“ Beim ersten „Blumenangießfest“ 1996 war Alt-Bürgermeister Karl-Heinz Hermans als Gast anwesend. Er hatte das Fest in Kempen ins Leben gerufen.