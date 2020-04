Von-Broichhausen-Stift : Coronavirus im Altenheim scheint eingedämmt

Ein siebenköpfige Team um Dr. Arndt Berson nahm im Saal des Von-Broichhausen-Stiftes in Kempen die zweite Testung vor. Foto: Hospital-Stiftung

Kempen Nach den Testungen: Die Situation im Von-Broichhausen-Stift in Kempen entspannt sich langsam.

Im Kempener Von-Broich­hausen-Stift scheint das Coronavirus offensichtlich eingedämmt. Das ergab die zweite Testung am vergangenen Freitag. „Kein Mitarbeiter ist mehr positiv. Und von den bisher zwölf positiv getesteten Bewohnern sind nur noch fünf infiziert. Ein sechster Bewohner ist neu hinzugekommen“, berichtet Jürgen Brockmeyer, der Leiter der Senioren-Einrichtung. Am Freitag hatte ein siebenköpfiges Team unter Leitung des Kempener Hausarztes Dr. Arndt Berson die Testung durchgeführt. Insgesamt wurden 280 Abstriche von Mitarbeitern und Bewohnern genommen und in ein Labor nach Köln geschickt. Von dort kam jetzt das Ergebnis. Bei allen positiv Getesteten liegt zurzeit keine ernsthafte Symptomatik vor.