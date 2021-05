Naturschutz in Düsseldorf : Kiebitze müssen besser geschützt werden

Düsseldorf In Düsseldorf finden sich die letzten Brutkolonien der Vögel in Kalkum, Hamm und Volmerswerth. Der Bestand ist stark zurückgegangen. Deshalb soll dem Kiebitz geholfen werden, seine Brut sicher großzuziehen.

Die letzten beiden im Stadtgebiet von Düsseldorf verbliebenen Brutkolonien siedeln am Hochwasserrückhaltebecken Kalkum und am Flughafen sowie in den intensiv genutzten Gartenbauflächen in Hamm und Volmerswerth. Der Schutz dieser Standorte soll durch koordinierte Aktionen des Nabu Düsseldorf, der Biologischen Station Haus Bürgel und der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Düsseldorf in der kommenden Zeit verbessert werden. In Volmerswerth brüten die Kiebitze auf Gemüseäckern. Hier sollen die Bereiche geschützt werden, indem sie mit Stäben gekennzeichnet werden, sodass sie beim Bearbeiten der Fläche umfahren werden können. Nach dem Schlüpfen werden die Küken von ihren Eltern auf die benachbarten Gartenbauflächen geführt, wo sie zwischen den dicht gestellten Blumentöpfen Schutz und Nahrung finden. Eine Gefahr stellen jedoch die steilen Entwässerungsgräben dar, aus denen hineingefallene Kiebitzküken nicht aus eigener Kraft herauskommen können. Hühnerleitern sollen nun als Kletterhilfe dienen.