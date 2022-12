“Markt der Sterne“ in Kempen Weihnachtsmarkt-Stände sollen nächstes Jahr schöner werden

Der Weihnachtsmarkt in Kempen ist nach Einschätzung des Werberings sehr gut angenommen worden. Dazu habe sicherlich auch das Wetter beigetragen. Insbesondere an den Freitagen kamen viele Kempener, um Freunde und Bekannte zu treffen. An den Wochenenden kamen auch viele Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung zum „Markt der Sterne“, der an allen vier Wochenenden im Advent geöffnet war – darunter in diesem Jahr deutlich mehr Niederländer als sonst. „Erstmals haben wir im niederländischen Fernsehen Werbung für unseren Weihnachtsmarkt gemacht“, berichtete Werbering-Vorsitzender Armin Horst am Sonntag, „und das hat sich bemerkbar gemacht: Überall in der Stadt war Niederländisch zu hören.“ Deshalb wolle man die TV-Werbung in den Niederlanden fortsetzen.