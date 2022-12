Hoher Andrang Der Weihnachtsmarkt in Rommerskirchen soll länger dauern

Mertens und seine Mitstreiter aus dem Organisationsteam machen sich nun Gedanken, wie sie auf die große Resonanz in Zukunft reagieren sollen. Im Januar will man sich zusammensetzen und darüber beraten, doch der Bürgermeister lässt im Gespräch mit unserer Redaktion bereits durchblicken, dass eine Erweiterung des Weihnachtsmarktes durchaus realistisch ist. Und zwar sowohl zeitlich, als auch in Sachen Angebot. „Wir können uns gut vorstellen, den Weihnachtsmarkt künftig an zwei Tagen stattfinden zu lassen“, sagt Mertens. Wenn das gut angenommen wird, kann er sich sogar vorstellen, den Markt noch länger laufen zu lassen.