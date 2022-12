Breitbandausbau in Grefrath Graue Flecken bekommen auch Gigabit-Versorgung

Christian Böker, Leiter des Amtes für digitale Infrastruktur und Verkehrsanlagen beim Kreis Viersen, hatte das Programm im Bau- und Planungsausschuss am 14. November vorgestellt. Er berichtete, dass 95 Prozent der Adressen in Grefrath bereits Gigabit-versorgt sind. Rund 190 Adressen seien noch ausbau- und förderfähig. Betroffen sind insbesondere die Gewerbegebiete Industriestraße/Pastoratshof/Am Weidenbusch, der Gewerbepark Am Wasserwerk und der Gewerbepark am ehemaligen Johnson-Controls-Gelände.