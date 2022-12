Baca unterwegs „Kekse statt Kohle“-Party im Klangkosmos

Die Diskothek im Bahnhof gibt es nicht mehr, doch die Party gibt es noch – an wechselnden Orten im Kreis Viersen. 2019 fand sie zuletzt in der Albert-Mooren-Halle in Grefrath-Oedt statt, dann kam Corona. Jetzt ist es wieder so weit, und eine neue Location ist gefunden: Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, findet die „Kekse statt Kohle“-Party im Klangkosmos (früher Halle Luja) an der Butzenstraße 39 in Tönisvorst statt. Und auch, wenn Corona zuletzt das Feiern verhinderte: „Die Party soll überleben, das ist eine Kult-Veranstaltung“, sagt Langner.