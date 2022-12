Acht Millionen Euro vom Land Corona-Hilfe für die Kommunen

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am Donnerstag im Haushalts- und Finanzausschuss zur Finanzierung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise 500 Millionen Euro für die Kommunen bereitgestellt. Davon profitieren auch die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen. Die Stadt Viersen erhält 1,69 Millionen Euro, Willich 1,09 Millionen Euro, Nettetal 933.000 Euro, Kempen 757.000 Euro, Tönisvorst 637.000 Euro, Schwalmtal 416.000 Euro, Brüggen 350.000 Euro, Niederkrüchten 329.000 Euro und Grefrath 321.000 Euro. In Summe ergibt das rund 6,52 Millionen Euro für die Kommunen. Weitere 1,63 Millionen Euro gehen an die Kreisverwaltung. Auf den Zuschuss machten jetzt die beiden Landtagsabgeordneten Britta Oellers (CDU) und Meral Thoms (Grüne) aufmerksam.