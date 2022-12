„Markt der Sterne“ in Kempen Was der Weihnachtsmarkt in Kempen bietet

Kaufen Auf dem Buttermarkt im Herzen der Altstadt und in den umliegenden Straßen reihen sich Stand an Stand. Unter anderem gibt es Mützen, Schals, Gürtel, Portemonnaies, Taschen, Schmuck, Putzschwämme – Produkte, die man von vielen Krammärkten kennt. Es gibt aber auch Stände, an denen man typisch weihnachtliche Dinge bekommt, etwa Schwibbögen, Räuchermännlein mit allerlei Düften oder Krippenzubehör. Wer kleine Geschenke zu Weihnachten sucht, findet Gehäkeltes und Gefilztes, Deko-Schilder fürs Zuhause oder kuschelige Rapskissen. Schaffelle (auf Filzunterlage, nicht auf Leder) und Bilder aus Wolle, Moos und Holz bietet Jacqueline Simons aus Heimbach an. Sie stammt aus Krefeld, zog vor sechs Jahren der Liebe wegen nach Heimbach und rettet dort seither Schafe vor dem Schlachter. Nach Schaf Charlotte, das bei Ankunft die Nummer „16“ am Halsband trug, verkauft sie unter dem Namen „Die rote 16“ schöne Dinge aus der Wolle ihrer geretteten Schafe, neun sind es inzwischen. Auf dem Weihnachtsmarkt informiert sie auch über „Schafaris“, Entspannungstage mit Schafen und Schaf-Patenschaften. Weihnachtliche Mitbringsel gibt es auch an vielen anderen Ständen, etwa Hüttenwurzen und Speck aus Südtirol, Schalen, Mörser und Salatbesteck aus Olivenholz, Senf aus der Monschauer Senfmühle in dekorativen Töpfchen oder Kräuterbonbons mit Glühwein-Aroma.