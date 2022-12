Impfen im Kreis Viersen Letzter Tag im Impfzentrum

Der Impfbus des Kreises Viersen hatte bereits am Freitag seinen letzten Einsatz – an diesem Samstag stellen auch die Ärzte und Helfer im Impfzentrum ihren Dienst ein. Wer sich dort noch eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungs-Coronaschutzimpfung geben lassen möchte, hat dazu zwischen 8 und 12.30 Uhr die Möglichkeit, das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen. Danach wird abgebaut. „Das Interieur wird größtenteils in der Kreisverwaltung und im Bereich des Bevölkerungsschutzes weiterverwendet, das gemietete Mobiliar wird zurückgegeben“, berichtet Kreis-Sprecher Daniel Schnock. Ganz abgeschlossen ist das Thema Impfen damit für den Kreis aber nicht. Sollte es notwendig werden, wird der Impfbus reaktiviert. Für das Impfzentrum an der Heesstraße in Viersen-Dülken ist dies jedoch nicht vorgesehen.